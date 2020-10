Covid, i medici di emergenza: “Situazione pronto soccorso drammatica” (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus ultime notizie. La situazione nei pronto soccorso italiani “sta diventando drammatica, c’è un super afflusso di pazienti con sospetto Covid, e vediamo file di ambulanze con dentro persone, probabilmente contagiate, che aspettano di essere visitate”. L’allarme arriva da Salvatore Manca, presidente della Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu) che, all’Adnkronos Salute denuncia “carenze strutturali e di organico”. >> Covid, l’appello di 100 scienziati: “Rischiamo 500 morti al giorno, intervenga Mattarella” “pronto soccorso intasati perché gli interventi previsti dal Dl Rilancio sono stati fatti solo in minima ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus ultime notizie. La situazione neiitaliani “sta diventando drammatica, c’è un super afflusso di pazienti con sospetto, e vediamo file di ambulanze con dentro persone, probabilmente contagiate, che aspettano di essere visitate”. L’allarme arriva da Salvatore Manca, presidente della Società italiana dina di-urgenza (Simeu) che, all’Adnkronos Salute denuncia “carenze strutturali e di organico”. >>, l’appello di 100 scienziati: “Rischiamo 500 morti al giorno, intervenga Mattarella” “intasati perché gli interventi previsti dal Dl Rilancio sono stati fatti solo in minima ...

