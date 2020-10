Covid Francia, oltre 45mila nuovi contagi (Di sabato 24 ottobre 2020) Parigi, 24 ott. (Adnkronos) – Ancora un nuovo record di casi di Covid in Francia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 45.422, rispetto ai , per un totale di 1.086.497. I decessi sono stati 138, portando il totale a 34.645.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Parigi, 24 ott. (Adnkronos) – Ancora un nuovo record di casi diin. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 45.422, rispetto ai , per un totale di 1.086.497. I decessi sono stati 138, portando il totale a 34.645.L'articolo CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : Il #Covid dilaga. #Francia, seconda ondata peggio della prima. #Polonia 'zona rossa'. Boom di casi in Russia e Ucra… - Agenzia_Ansa : L'Europa raggiunge gli 8 milioni di casi. Il #Covid-19 travolge la Francia, 41mila casi in 24 ore. #Coprifuoco ad… - MediasetTgcom24 : Covid, in Francia 41.622 casi in 24 ore: 'Situazione grave' #JeanCastex - filippo_francia : RT @RobertoBurioni: BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%. https://t… - Downtowndoll : RT @DeStefanoCris: Leggere insieme i quotidiani francesi e italiani e’ un’esperienza straniante. In Francia, con 40.000 positivi al giorno,… -