Covid: Francia, nuovo record contagi, 45.422 in 24 ore (Di sabato 24 ottobre 2020) Ma ci sono meno decessi e aumento rianimazioni rallenta. nuovo record di contagi in 24 ore in Francia, con 45.422 positivi da ieri, secondo Santé Publique France, secondo cui il tasso di positività ha toccato oggi il 16%. Diminuito il numero dei decessi in un giorno, 138 contro i 184 di ieri, e rallentamento dei nuovi ricoverati in rianimazione, che sono stati … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Ma ci sono meno decessi e aumento rianimazioni rallenta.diin 24 ore in, con 45.422 positivi da ieri, secondo Santé Publique France, secondo cui il tasso di positività ha toccato oggi il 16%. Diminuito il numero dei decessi in un giorno, 138 contro i 184 di ieri, e rallentamento dei nuovi ricoverati in rianimazione, che sono stati … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Covid #Francia, nuovo record contagi, 45.422 in 24 ore. Ma ci sono meno decessi e aumento rianimazioni rallenta… - Agenzia_Ansa : Il #Covid dilaga. #Francia, seconda ondata peggio della prima. #Polonia 'zona rossa'. Boom di casi in Russia e Ucra… - Agenzia_Ansa : L'Europa raggiunge gli 8 milioni di casi. Il #Covid-19 travolge la Francia, 41mila casi in 24 ore. #Coprifuoco ad… - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: In Francia oltre 45mila nuovi contagi. Il tasso di positività è al 16%. Lo stato di emergenza Covid sarà prorogato fino al pr… - Tele_Nicosia : Covid Francia, oltre 45mila nuovi contagi -