Covid, è in arrivo la nuova stretta Bar e ristoranti chiuderanno alle 18 (Di sabato 24 ottobre 2020) Attesa la firma di Conte. I governatori frenano: «Misure più eque e razionali». Il virus corre ancora, i contagi sfiorano quota 20mila, 151 vittime. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 24 ottobre 2020) Attesa la firma di Conte. I governatori frenano: «Misure più eque e razionali». Il virus corre ancora, i contagi sfiorano quota 20mila, 151 vittime.

borghi_claudio : @nadinograndi I cialtroni si fanno attendere non le primedonne. SEMPRE in ritardo, sempre fare aspettare le persone… - SkyTG24 : Nuovo dpcm, dalle palestre ai parrucchieri: le possibili restrizioni in arrivo - Agenzia_Ansa : 'In arrivo settimane complesse, guardia alta': lo ha detto il premier @GiuseppeConteIT ai partecipanti dell'assem… - rieccoci : @TBarazzo @FRA_Franziska @FreakX19 @Ruffino_Lorenzo Se ben ricordate riportarono allo Spallanzani un giovane da Wuh… - ninda1952 : RT @ProvinciaBZ: #COVID19 La #giuntaprovinciale si è riunita in video-conferenza per valutare ulteriori e più stringenti misure per conten… -