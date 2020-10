Covid, Belgio anticipa il coprifuoco alle 22. Record di contagi negli Usa: oltre 83mila in 24 ore. Positivo il presidente della Polonia (Di sabato 24 ottobre 2020) Record di contagi giornalieri negli Stati uniti (+80mila casi in 24 ore), mentre in Germania si è superata la soglia dei 10mila morti. Nel mondo la pandemia di Coronavirus continua a preoccupare, mentre in Italia solo ieri si sono registrati i 19mila casi. In Polonia da oggi entrano in vigore nuove regole restrittive, ma tra i contagi si conta anche il presidente Andrzej Duda, 48 anni. Il Belgio ha deciso di anticipare il coprifuoco alle 22 dopo aver raggiunto i 15mila positivi in 24 ore. Record di contagi negli Usa, oltre 83mila infezioni in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno registrato il picco Record di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020)digiornalieriStati uniti (+80mila casi in 24 ore), mentre in Germania si è superata la soglia dei 10mila morti. Nel mondo la pandemia di Coronavirus continua a preoccupare, mentre in Italia solo ieri si sono registrati i 19mila casi. Inda oggi entrano in vigore nuove regole restrittive, ma tra isi conta anche ilAndrzej Duda, 48 anni. Ilha deciso dire il22 dopo aver raggiunto i 15mila positivi in 24 ore.diUsa,infezioni in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno registrato il piccodi ...

