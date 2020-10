Covid-19, tra gli effetti collaterali anche il consumo pesante di alcolici (Di sabato 24 ottobre 2020) Il consumo di alcol è aumentato rispetto a prima della pandemia di Covid-19 secondo una ricerca pubblicata su Jama Network Open. Si tratta in particolare di uno studio, apparso sotto forma di research ... Leggi su globalist (Di sabato 24 ottobre 2020) Ildi alcol è aumentato rispetto a prima della pandemia di-19 secondo una ricerca pubblicata su Jama Network Open. Si tratta in particolare di uno studio, apparso sotto forma di research ...

RaiNews : #cervinia, duemila ingressi, in un comprensorio con piste innevate come a fine ottobre non si vedeva da anni. Non s… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Italia sarà tra i primi a ricevere il vaccino di Oxford #Coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Il #Dpcm 'raccomanda fortemente' di 'non spostarsi'. Rispetto all'ultima bozza, tuttavia, salta la specifica, secon… - _Karen_Walker_ : RT @_hellotetectif: Mi sto annoiando da circa un'ora, li giustifico solo perché hanno dovuto modificare la scaletta nelle ultime ore per il… - simonelcellie : RT @Aramcheck76: Questa è di oggi. Siamo daccapo, quel che è accaduto a marzo-aprile e i sacrifici che abbiamo fatto tutti non sono servit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tra Nuovi casi di Covid tra i vip: contagiati Picone e Marracash ilGiornale.it Coronavirus, nuova ordinanza regionale sulla didattica a distanza per le scuole superiori e l'università

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale ordina:. 1. di disporre il recepimento delle disposizioni contenute nel riferito DPCM 24 ottobre 2020 pub ...

Lecce, scoppia la protesta dei manifestanti: scontri con la polizia

Altissima tensione anche a Lecce: anche qui arrivano immagini di scontri e cariche tra manifestanti e forze dell'ordine ...

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il quale ordina:. 1. di disporre il recepimento delle disposizioni contenute nel riferito DPCM 24 ottobre 2020 pub ...Altissima tensione anche a Lecce: anche qui arrivano immagini di scontri e cariche tra manifestanti e forze dell'ordine ...