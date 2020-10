Covid-19 Spagna | nuovo stato d’allarme | verso il coprifuoco

Leggi su inews24

(Di sabato 24 ottobre 2020) L’Europa si sta avviandouna decisione comune, chi prima chi dopo, per arginare l’emergenza del-19 anche lasi avviailLa situazione in Europa per il-19 è preoccupante. Inutile nasconderlo, i dati quotidiani non sono affatto confortanti pertanto la paura e la preoccupazione aumentano. Nessun Paese può permettersi un … L'articolo-19d’allarme:ilproviene da Inews.it.