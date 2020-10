Così pure il monopattino (che il governo benedice) può veicolare il Covid (Di sabato 24 ottobre 2020) Federico Garau Usati e poi abbandonati per strada, i nuovi mezzi del governo giallorosso non vengono neppure igienizzati. Ma per i giallorossi vanno incentivati È stato il "grande elemento di innovazione" portato dal governo giallorosso, arrivato a promuoverlo con strizzatine d'occhio al mondo dei "gretini" e ad elargire un bonus per il suo acquisto. Eppure questo fantomatico monopattino elettrico, così come gli altrettanto celebri banchi a rotelle, si è infine rivelato inutile se non, in alcuni casi, addirittura problematico. Oltre agli incidenti, già numerosi, l'esecutivo che tanto tiene a questi mezzi sembra non aver pensato anche ad un'altra importante questione, ossia che in epoca Covid possono tranquillamente trasformarsi in un veicolo di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Federico Garau Usati e poi abbandonati per strada, i nuovi mezzi delgiallorosso non vengono nepigienizzati. Ma per i giallorossi vanno incentivati È stato il "grande elemento di innovazione" portato dalgiallorosso, arrivato a promuoverlo con strizzatine d'occhio al mondo dei "gretini" e ad elargire un bonus per il suo acquisto. Epquesto fantomaticoelettrico, così come gli altrettanto celebri banchi a rotelle, si è infine rivelato inutile se non, in alcuni casi, addirittura problematico. Oltre agli incidenti, già numerosi, l'esecutivo che tanto tiene a questi mezzi sembra non aver pensato anche ad un'altra importante questione, ossia che in epocapossono tranquillamente trasformarsi in un veicolo di ...

borghi_claudio : Ma chissà se i social manager del @pdnetwork hanno capito che a venire a spalare fango su di me non ne escono benis… - fillycarre : “We will came back to fly and believe me, it will be fantastic” (semicit. Mario #Draghi) Il mondo del #turismo é in… - Massimi26336784 : @fattoquotidiano Spero che la destra come la chiamate voi finalmente eliminerà il finanziamento pubblico alla carta… - HoneyeyesA : RT @Alyenante: No, da napoletana non sento l'esigenza di dire che 'Non siamo tutti così.' Mi pare talmente ovvio. E no, non sento nemmeno l… - giulia679 : RT @peularis: 'Io lo vedo che Francesco è più legato a Tommaso e non ci vedo niente di male, ma se predichi una cosa così importante non di… -

Ultime Notizie dalla rete : Così pure Eco, CL e il cardinale Scola Tre ipotesi sulla verità Corriere della Sera