Cosa ha fatto davvero l’Italia per scongiurare un nuovo lockdown? (Di sabato 24 ottobre 2020) Ci risiamo: l’illusione che l’estate si portasse via il coronavirus e che potessimo evitare una seconda ondata si è ormai dissolta di fronte all’impennata dei contagi. Per settimane il numero di nuovi casi è rimasto contenuto, ma Sars-CoV-2 stava solo aspettando l’occasione giusta per allungare il passo. L’ha fatto nella settimana dal 7 al 13 ottobre, quando i contagi in Italia sono raddoppiati, seguiti a distanza di una settimana anche dalle vittime. Lasciandoci di sasso, a guardare increduli la fuga in avanti dell’epidemia, che ormai dilaga da nord a sud. Insomma, ci siamo fatti fregare per la seconda volta. E allora non possiamo che chiederci se in questi mesi sia stato fatto il possibile per scongiurare un’altra emergenza che nessuno, davvero nessuno, ha alcuna ... Leggi su wired (Di sabato 24 ottobre 2020) Ci risiamo: l’illusione che l’estate si portasse via il coronavirus e che potessimo evitare una seconda ondata si è ormai dissolta di fronte all’impennata dei contagi. Per settimane il numero di nuovi casi è rimasto contenuto, ma Sars-CoV-2 stava solo aspettando l’occasione giusta per allungare il passo. L’hanella settimana dal 7 al 13 ottobre, quando i contagi in Italia sono raddoppiati, seguiti a distanza di una settimana anche dalle vittime. Lasciandoci di sasso, a guardare increduli la fuga in avanti dell’epidemia, che ormai dilaga da nord a sud. Insomma, ci siamo fatti fregare per la seconda volta. E allora non possiamo che chiederci se in questi mesi sia statoil possibile perun’altra emergenza che nessuno,nessuno, ha alcuna ...

DantiNicola : #Sure è il programma europeo di aiuti rivolto al mondo del lavoro. Dopo averne fatto richiesta, saremo i primi a be… - LegaSalvini : In questa seconda ondata non c'è una cosa che funzioni. Il governo ha avuto tutta l'estate per prepararsi, e noi ci… - SimoneCosimi : #DeLuca che dice di essere “a un passo dalla tragedia” con 52 ricoverati in TI su 99 posti disponibili cosa non ha… - SemperAdamantes : RT @MinutemanItaly: Out of Control. Ecco cosa accade quando il Garante della Costituzione si fa cazzi suoi ed un ducetto di provincia da qu… - MariaAversano1 : RT @007Vincentxxx: Ecco uno dei motivi del perché #DeLuca vuole il #lockdown2 #Campania #OspedaleDelMare ascoltate e lui cosa ha fatto prat… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa fatto Il duro attacco della Pellegrini: "Insulti? Vi dico cosa ho fatto con mia mamma" ilGiornale.it Piazza del Campo, il contagio sale in pedana

Dura una manciata di ore la struttura alla Costarella. Ma è sufficiente per scatenare la polemica. La soluzione proposta dall’assessore ...

Deoma: "Colpa anche mia, traditi dalla squadra"

"L’esonero di una persona perbene come Francesco Monaco, di un uomo con il dna rossonero, l’hanno sulla coscienza i giocatori. Ma le responsabilità sono anche del sottoscritto, perché ha scelto, uno p ...

Dura una manciata di ore la struttura alla Costarella. Ma è sufficiente per scatenare la polemica. La soluzione proposta dall’assessore ..."L’esonero di una persona perbene come Francesco Monaco, di un uomo con il dna rossonero, l’hanno sulla coscienza i giocatori. Ma le responsabilità sono anche del sottoscritto, perché ha scelto, uno p ...