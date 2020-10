Cosa ha fatto davvero l’Italia per scongiurare un nuovo lockdown

Leggi su wired

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ci risiamo: l’illusione che l’estate si portasse via il coronavirus e che potessimo evitare una seconda ondata si è ormai dissolta di fronte all’impennata dei contagi. Per settimane il numero di nuovi casi è rimasto contenuto, ma Sars-CoV-2 stava solo aspettando l’occasione giusta per allungare il passo. L’hanella settimana dal 7 al 13 ottobre, quando i contagi in Italia sono raddoppiati, seguiti a distanza di una settimana anche dalle vittime. Lasciandoci di sasso, a guardare increduli la fuga in avanti dell’epidemia, che ormai dilaga da nord a sud. Insomma, ci siamo fatti fregare per la seconda volta. E allora non possiamo che chiederci se in questi mesi sia statoil possibile perun’altra emergenza che nessuno,nessuno, ha alcuna ...