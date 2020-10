Coronavirus, torna la paura negli ospedali: 'E' come un mostro' (Di sabato 24 ottobre 2020) Movida e Coronavirus, Nardella ai giovani: 'Uscite meno possibile' 23 ottobre 2020 Calenzano: 19 anziani contagiati e 2 decessi nella Rsa. Il sindaco: 'Preoccupati, Asl sia più incisiva' 23 ottobre ... Leggi su firenzetoday (Di sabato 24 ottobre 2020) Movida e, Nardella ai giovani: 'Uscite meno possibile' 23 ottobre 2020 Calenzano: 19 anziani contagiati e 2 decessi nella Rsa. Il sindaco: 'Preoccupati, Asl sia più incisiva' 23 ottobre ...

Il sequel del viaggio del giornalista Kazako negli Stati Uniti del presidente tycoon all’epoca del Coronavirus. Una commedia che è anche un film politico ...

Coronavirus, aggiornamento 24 ottobre, 8 decessi e 1.718 nuovi casi, 1.660 asintomatici, nelle ultime 24 ore.

Dei casi odierni, 58 sono i sintomatici. Otto le nuove vittime, decedute tra il 21 e il 23 ottobre, e 42 i guariti. Torna a respirare la situazione ospedaliera grazie all'attivazione di nuovi posti le ...

