Coronavirus | su CNN indicazioni per visitare l’Italia durante la pandemia | “Fra i Paesi europei meno colpiti dalla seconda ondata”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 24 ottobre 2020) Mentre Governo e regioni discutono un’ulteriore stretta delle misure per contrastare l’epidemia, nell’attesa di una conferenza stampa di Giuseppe Conte che potrebbe avvenire già stasera, in un articolo pubblicato sul sito della CNN vengono riportate tutte leutili peril nostro Paese. Primo Paese europeo a essere travoltodil’inverno scorso, l’Italia è adesso “uno deiondata di contagi, si legge nell’articolo intitolato “Viaggiare in Italiail Covid19: cosa bisogna sapere prima di andarci”. L’Italia è nota per “le sue città ...