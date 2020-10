Coronavirus, soccorritori allo stremo: la foto sulle panchine diventa virale (Di sabato 24 ottobre 2020) Una foto scattata fuori dall’ospedale di Cagliari mostra tre soccorritori stremati che cercano risposo su delle panchine. Il bollettino condiviso oggi dalla Protezione Civile ha confermato il continuo aumento dei contagi giornalieri (oggi oltre 19mila), così come quello dei ricoveri, delle terapie intensive e dei decessi (oggi 151). La situazione fa paura ed il governo … Leggi su viagginews (Di sabato 24 ottobre 2020) Unascattata fuori dall’ospedale di Cagliari mostra trestremati che cercano risposo su delle. Il bollettino condiviso oggi dalla Protezione Civile ha confermato il continuo aumento dei contagi giornalieri (oggi oltre 19mila), così come quello dei ricoveri, delle terapie intensive e dei decessi (oggi 151). La situazione fa paura ed il governo …

La seconda ondata di coronavirus fa paura in tutta Italia. In Sardegna i soccorritori sono esausti, come mostra uno scatto diffuso sui social. Nella foto il ...

Operatore del 118 di Carsoli contagiato durante un intervento di soccorso, equipaggio in quarantena

Carsoli – E’ stato accertato il caso positivo all’infezione covid 19 su un operatore del 118 di Carsoli, mentre gli altri due dell’equipaggio si trovano in quarantena preventiva. Questi ultimi sono in ...

