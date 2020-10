Coronavirus: “Situazione drammatica, Pronto soccorso presi d’assalto” (Di sabato 24 ottobre 2020) A commentare la situazione dei Pronto soccorso durante questo periodo di recrudescenza del virus è il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca: “La situazione nei Pronto soccorso è drammatica, con fortissime criticità in tutte le Regioni”. Rischia di sfuggire nuovamente di mano l’emergenza Covid all’interno dei Pronto soccorso. Basta … L'articolo Coronavirus: “Situazione drammatica, Pronto soccorso presi d’assalto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) A commentare la situazione deidurante questo periodo di recrudescenza del virus è ildente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca: “La situazione nei, con fortissime criticità in tutte le Regioni”. Rischia di sfuggire nuovamente di mano l’emergenza Covid all’interno dei. Basta … L'articolo: “Situazioned’assalto” proviene da www.meteoweek.com.

La7tv : #tagada Nino @Cartabellotta (GIMBE) sulle dichiarazioni di De Luca a favore del #lockdown: 'Uno dei pochi ad aver c… - petergomezblog : Coronavirus, il monitoraggio Iss: “Situazione in rapido peggioramento. Necessarie restrizioni nelle attività e dell… - SkyTG24 : Lopalco a Sky TG24: “La situazione è critica, comportarsi come se fossimo in lockdown” - CorriereCitta : Coronavirus, sale il numero dei contagiati, ma il Lazio tiene: su 23 mila tamponi 1687 positivi. Ecco la situazione… - MatteoMarrello : RT @UispERtutti: Con dispiacere ma con il senso di responsabilità che la nostra associazione deve alla situazione, la comunicazione sullo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Situazione Covid, l’Iss: «Rt in Italia è a 1,5, la situazione è molto grave: necessario prendere misure» Corriere della Sera