Coronavirus Sicilia, arriva nuova stretta: attesa per la nuova ordinanza di Musumeci, a Messina e Palermo primi divieti (Di sabato 24 ottobre 2020) attesa oggi l’ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che prevede una nuova stretta per contenere la diffusione dei casi di Coronavirus. “Dopo una giornata intensa di confronto con gli esperti del Comitato tecnico scientifico e con l’assessore alla Salute, mi sono preso 24 ore di tempo prima di adottare il nuovo provvedimento“, ha affermato il presidente della Regione. Il testo sarebbe già pronto: dovrebbe introdurre limitazioni soprattutto nel sistema dei trasporti e nella scuola, “senza colpire le attività economiche“, ha precisato Musumeci, che oggi avrà un nuovo confronto con il Ministro della Salute per “un ulteriore momento di condivisione delle ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020)oggi l’del governatore della, Nello, che prevede unaper contenere la diffusione dei casi di. “Dopo una giornata intensa di confronto con gli esperti del Comitato tecnico scientifico e con l’assessore alla Salute, mi sono preso 24 ore di tempo prima di adottare il nuovo provvedimento“, ha affermato il presidente della Regione. Il testo sarebbe già pronto: dovrebbe introdurre limitazioni soprattutto nel sistema dei trasporti e nella scuola, “senza colpire le attività economiche“, ha precisato, che oggi avrà un nuovo confronto con il Ministro della Salute per “un ulteriore momento di condivisione delle ...

