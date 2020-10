Coronavirus, Sicilia: anche Musumeci firma ordinanza per limitare i contagi (Di sabato 24 ottobre 2020) Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle23 alle 5, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita' o d'urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza Leggi su firenzepost (Di sabato 24 ottobre 2020) Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle23 alle 5, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita' o d'urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza

