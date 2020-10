Coronavirus: salta chiusura domenicale per bar e ristoranti, aperti fino alle 18 (2) (Di domenica 25 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 ottobre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: salta chiusura domenicale per bar e ristoranti, aperti fino alle 18 (2)... - AnnaP1953 : RT @BarbaraRaval: Ma che figlio di mamma sua. DIETRO-FRONT di De Luca.I ristoranti non chiuderanno alle 18, resta la chiusura alle 23. Il g… - a_r_i_something : RT @BarbaraRaval: Ma che figlio di mamma sua. DIETRO-FRONT di De Luca.I ristoranti non chiuderanno alle 18, resta la chiusura alle 23. Il g… - G_A_V_76 : RT @BarbaraRaval: Ma che figlio di mamma sua. DIETRO-FRONT di De Luca.I ristoranti non chiuderanno alle 18, resta la chiusura alle 23. Il g… - kronos_662000 : RT @BarbaraRaval: Ma che figlio di mamma sua. DIETRO-FRONT di De Luca.I ristoranti non chiuderanno alle 18, resta la chiusura alle 23. Il g… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salta Crotone, il sindaco Voce positivo al Coronavirus: salta la seduta del Consiglio Comunale prevista per questa sera wesud Coronavirus: salta chiusura domenicale per bar e ristoranti, aperti fino alle 18 (2)

(Adnkronos) - Quindi è stata confermata la chiusura alle 18 di bar e ristoranti sull'intero territorio nazionale, misura a lungo dibattuta sia nella maggioranza che con le stesse regioni, che ...

Coronavirus, alcune zone della provincia rimangono immuni al Covid

RIETI - Ci sono dei comuni in provincia che restano impermeabili al coronavirus. Basta guardare la mappa sul ... Crescono Rieti, Contigliano, Leonessa, Amatrice, Accumoli, Petrella Salto, Cittaducale, ...

(Adnkronos) - Quindi è stata confermata la chiusura alle 18 di bar e ristoranti sull'intero territorio nazionale, misura a lungo dibattuta sia nella maggioranza che con le stesse regioni, che ...RIETI - Ci sono dei comuni in provincia che restano impermeabili al coronavirus. Basta guardare la mappa sul ... Crescono Rieti, Contigliano, Leonessa, Amatrice, Accumoli, Petrella Salto, Cittaducale, ...