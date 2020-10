Coronavirus, richiudono gli stadi: domani la conferenza di Conte (Di sabato 24 ottobre 2020) I numeri elevati che rappresentano i contagi da Coronavirus probabilmente causeranno nuovamente la chiusura degli stadi che, fino a questo momento, ospitavano mille persone. La notizia arriva direttamente da Calciomercato.com e riguarda il nuovo Dpcm che Giuseppe Conte dovrebbe emanare. La conferenza del Presidente del Consiglio, prevista per stasera, è slittata a domani. Juventus: anche restrizioni a causa del Covid-19 Verrà sospeso tutto lo sport dilettantistico e giovanile. Continueranno a svolgersi, invece,le competizioni nazionali. Leggi anche:Juventus, Isco piace: la trattativa dipende da un solo fattore Resta dunque salva la competizione della Juventus Women perché la Serie A femminile, anche se dilettantistica, resta un torneo nazionale. Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 ottobre 2020) I numeri elevati che rappresentano i contagi daprobabilmente causeranno nuovamente la chiusura degliche, fino a questo momento, ospitavano mille persone. La notizia arriva direttamente da Calciomercato.com e riguarda il nuovo Dpcm che Giuseppedovrebbe emanare. Ladel Presidente del Consiglio, prevista per stasera, è slittata a. Juventus: anche restrizioni a causa del Covid-19 Verrà sospeso tutto lo sport dilettantistico e giovanile. Continueranno a svolgersi, invece,le competizioni nazionali. Leggi anche:Juventus, Isco piace: la trattativa dipende da un solo fattore Resta dunque salva la competizione della Juventus Women perché la Serie A femminile, anche se dilettantistica, resta un torneo nazionale.

franceccobass : 16.079 infetti....?????? Domani vado a prendere farina lievito mozzarelle e Tennent's.... ce richiudono dentro casa...… - salidaparallela : RT @candura_alice: Seconda ondata di Coronavirus, mezza Europa torna in lockdown: l'elenco dei Paesi che richiudono - candura_alice : Seconda ondata di Coronavirus, mezza Europa torna in lockdown: l'elenco dei Paesi che richiudono - ClydeGianni : @elenoirebartoli @Corriere Non è difficile oggi informarsi - Exbiondo1 : RT @franceccobass: Ve possinamazzavve a voi e vostro padre che ha ngravato mamma ?? decine e decine di adolescenti in giro con la ?? abassata… -

Tiziano Carradori conferma l’elevato numero di positivi in provincia ma i casi sono meno gravi e i ricoveri sotto controllo ...

Coronavirus Campania, De Luca tuona: “Serve lockdown, chiuderemo tutto. Non voglio la fila di bare”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto live su Facebook, informa sulle misure che intende adottare: “Chiederemo il lockdown per l'Italia al Governo, per la Cam ...

