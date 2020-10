Coronavirus | Ranieri Guerra Oms | “Abbiamo 3 strade per gestire questa seconda ondata”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 24 ottobre 2020) “C’è una forte concentrazione di casi nelle aree metropolitane, perché sono quelle più popolate e perché sono quelle dove il trasporto pubblico locale è particolarmente non dico pericoloso, ma rappresenta possibile fonte di circolazione del virus”. Lo ha sottolineato, direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), in un’intervista all’Adnkronos sull’attuale situazione in Italia dell’emergenza Covid-19. In questo momento il“sta andando avanti abbastanza al galoppo ma siamo ancora sotto il 35-40% del livello di saturazione. Questo però vuole dire che siamo a rischio perché se è vero che nelle prossime due settimane i ...