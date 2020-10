Coronavirus, più di 20mila contagi: 5mila nella sola Lombardia (Di sabato 24 ottobre 2020) Aumentano ancora i nuovi positivi da Coronavirus, più di 20mila contagi in appena 24 ore: sfiorano i 5mila nella sola Lombardia. Ancora un dato molto preoccupante per quanto riguarda la diffusione del contagio da Coronavirus in Italia: se ieri i nuovi positivi hanno sfiorato i 20mila, nella giornata di oggi li superano abbondantemente quella soglia … L'articolo Coronavirus, più di 20mila contagi: 5mila nella sola Lombardia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 24 ottobre 2020) Aumentano ancora i nuovi positivi da, più diin appena 24 ore: sfiorano i. Ancora un dato molto preoccupante per quanto riguarda la diffusione delo dain Italia: se ieri i nuovi positivi hanno sfiorato igiornata di oggi li superano abbondantemente quella soglia … L'articolo, più diè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : Coronavirus, quasi 5.000 nuovi casi in Lombardia; più di 2.000 a Milano - SkyTG24 : Coronavirus, Galli a Sky TG24: “Epidemia fuori controllo. Servono più restrizioni” - petergomezblog : #Coronavirus, in Lombardia 5mila nuovi positivi e 350 ricoverati in più rispetto a giovedì - tony_colombia : RT @patriziagatto3: @tony_colombia Watch LA DURISSIMA DENUNCIA DI UN AVVOCATO TEDESCO: 'IL CORONAVIRUS? UNA TRUFFA' from @byoblu https://t.… - caterinacorda1 : RT @AntonioSocci1: Ma possibile che nessuno si interroghi su questo enigma? Com'è possibile che proprio in Cina il covid sia improvvisament… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Motorsport Affaritaliani.it