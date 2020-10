Coronavirus, Piero De Luca: “Vicino a chi soffre ma violenza Napoli non tollerabile” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – ”Siamo al fianco di chi sta soffrendo e di chi è in reale difficoltà in questa fase delicata. Lo siamo con i fatti. E come abbiamo dimostrato in passato, continueremo anche oggi e nei prossimi giorni: ci impegneremo al massimo per fornire tutto il supporto possibile a chi sta risentendo da un punto di vista sociale ed economico del Covid-19 e delle misure sanitarie pur necessarie e indispensabili per salvare le vite dei nostri cittadini. Ma la violenza no, non la tolleriamo”. Lo dichiara Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche europee alla Camera. ”Non tolleriamo – prosegue l’esponente dem – chi ne fa uso facendosi scudo di padri e madri di famiglia che lavorano onestamente, che con grande dignità hanno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – ”Siamo al fianco di chi stando e di chi è in reale difficoltà in questa fase delicata. Lo siamo con i fatti. E come abbiamo dimostrato in passato, continueremo anche oggi e nei prossimi giorni: ci impegneremo al massimo per fornire tutto il supporto possibile a chi sta risentendo da un punto di vista sociale ed economico del Covid-19 e delle misure sanitarie pur necessarie e indispensabili per salvare le vite dei nostri cittadini. Ma lano, non la tolleriamo”. Lo dichiaraDe, capogruppo Pd in commissione Politiche europee alla Camera. ”Non tolleriamo – prosegue l’esponente dem – chi ne fa uso facendosi scudo di padri e madri di famiglia che lavorano onestamente, che con grande dignità hanno ...

ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: “Possiamo ipotizzare una disponibilità di dosi per tutti per giugno 2021”. Lo dice Piero di Lorenzo, presidente della Irb… - Agenzia_Dire : “Possiamo ipotizzare una disponibilità di dosi per tutti per giugno 2021”. Lo dice Piero di Lorenzo, presidente del… - Piero_Strada : RT @mante: La nuova strategia di comunicazione del povero Salvini è dire almeno una coglionata sul coronavirus ogni giorno. La mia invece è… - Piero_Strada : RT @valigiablu: La CNN ha scoperto che la virologa cinese, che accusa la Cina di aver creato il virus in laboratorio, ha ripreso e copiato… - piero_1959 : RT @benq_antonio: I numeri non definitivi ma in continua crescita dei #migranti sbarcati positivi al #Covid_19 poi distribuiti nelle region… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Piero Coronavirus, Piero De Luca: “Vicini a chi soffre ma violenza Napoli non tollerabile” Salernonotizie.it Sconfitto dal Covid-19, muore a 59 anni

L’architetto Mario Puntil si è spento all’ospedale di Udine dove era ricoverato dall’8 ottobre. Era stato consigliere comunale ...

Il poeta Piero Bonora ritorna in libreria con il libro di poesia “Il viaggio”

Ritorna in libreria, con una raccolta poetica intitolata “Il viaggio”, il poeta Piero Bonora, insegnante di Lettere, ora in quiescenza. Nato a Vedelago, Treviso, nel 1943, dopo gli studi classici a Ca ...

L’architetto Mario Puntil si è spento all’ospedale di Udine dove era ricoverato dall’8 ottobre. Era stato consigliere comunale ...Ritorna in libreria, con una raccolta poetica intitolata “Il viaggio”, il poeta Piero Bonora, insegnante di Lettere, ora in quiescenza. Nato a Vedelago, Treviso, nel 1943, dopo gli studi classici a Ca ...