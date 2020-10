Coronavirus, Palù: «No lockdown, il 95% dei contagiati è asintomatico. Basta con l’isteria!» (Di sabato 24 ottobre 2020) «C’è tanto allarmismo. È indubbio che siamo di fronte a una seconda ondata della pandemia, ma la circolazione del virus non si è mai arrestata, anche se, a luglio, i casi sembravano azzerati, complice la bella stagione, l’aria aperta, i raggi ultravioletti che uccidono il virus. Poi c’è stato il ritorno dalle vacanze, la riapertura di tante attività e, soprattutto, il rientro a scuola». Così Giorgio Palù, professore emerito dell’Università di Padova e past-president della Società italiana ed europea di Virologia, in un’intervista al “Corriere della Sera” fa un’istantanea dell’attuale situazione nel nostro paese. leggi anche l’articolo —> Covid Italia, Rezza (Iss): «Situazione grave, crescono contagi e ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 ottobre 2020) «C’è tanto allarmismo. È indubbio che siamo di fronte a una seconda ondata della pandemia, ma la circolazione del virus non si è mai arrestata, anche se, a luglio, i casi sembravano azzerati, complice la bella stagione, l’aria aperta, i raggi ultravioletti che uccidono il virus. Poi c’è stato il ritorno dalle vacanze, la riapertura di tante attività e, soprattutto, il rientro a scuola». Così Giorgio Palù, professore emerito dell’Università di Padova e past-president della Società italiana ed europea di Virologia, in un’intervista al “Corriere della Sera” fa un’istantanea dell’attuale situazione nel nostro paese. leggi anche l’articolo —> Covid Italia, Rezza (Iss): «Situazione grave, crescono contagi e ...

