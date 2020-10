Coronavirus, oggi in Italia 151 morti e 19.644 positivi: superati 500 mila casi totali, tutti i DATI Regione per Regione (Di sabato 24 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 151 morti, 2.309 guariti e 19.644 nuovi casi su 177.669 tamponi. E’ quindi risultato positivo l’11,0% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto a ieri. Con un numero analogo di tamponi, tra ieri e oggi c’è stato un sostanziale pareggio di nuovi casi: la situazione del contagio, quindi, è stazionaria. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.959), Campania (1.718), Piemonte (1.548), Veneto (1.729), Lazio (1.687), Toscana (1.526), Emilia Romagna (1.180), Liguria (1.035), Sicilia (886) e Puglia (631). Il bilancio aggiornato ad ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 151, 2.309 guariti e 19.644 nuovisu 177.669 tamponi. E’ quindi risultato positivo l’11,0% dei tamponi effettuati, in lieve aumento rispetto a ieri. Con un numero analogo di tamponi, tra ieri ec’è stato un sostanziale pareggio di nuovi: la situazione del contagio, quindi, è stazionaria. Le Regioni con il più alto numero di nuovinelle ultime 24 ore sono Lombardia (4.959), Campania (1.718), Piemonte (1.548), Veneto (1.729), Lazio (1.687), Toscana (1.526), Emilia Romagna (1.180), Liguria (1.035), Sicilia (886) e Puglia (631). Il bilancio aggiornato ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi, bollettino Covid 24 ottobre. Altri 10 morti in Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid Lazio, altri 1687 casi e 9 morti

Sono 1687 i nuovi contagi nel Lazio e 9 i morti per il Covid. A renderlo noto è la Regione. "Oggi nel Lazio, su circa 23mila tamponi eseguiti, si registrano 1.687 casi positivi, 9 decessi e 94 guariti ...

Milano, il Coronavirus limita le iscrizioni al liceo Manzoni: protesta degli studenti

Per evitare l'affollamento delle classi saranno ammesi solo gli studenti con la media del 9 e che abitano in centro. La replica: non vogliamo scuola elitaria ...

