Coronavirus, nuove restrizioni: stop palestre-piscine, verso anticipo chiusura locali (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, i due interventi principali per frenare l’aumento dei contagi. stop all’attività di palestre, piscine e sale giochi e anticipo dell’orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, i due interventi principali per frenare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, i due interventi principali per frenare l’aumento dei contagi.all’attività die sale giochi edell’orario diper il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, i due interventi principali per frenare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Confesercenti: con nuove disposizioni 20mila fallimenti #coronavirusitalia - RaiNews : L'impennata dei contagi e l'invito del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità di restare a casa… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Guerriglia a Napoli nella notte. Allarme Confesercenti per le nuove chiusure. Germania… - TassoneMirko : Emergenza coronavirus in Calabria, da stanotte in vigore le nuove disposizioni sugli spostamenti - Il Redattore - destri_li : Coronavirus, nuovo Dpcm: convocato Cts. Boccia: niente lockdown totale. Ipotesi coprifuoco dalle 21 e chiusura anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuove Coronavirus, il Ministro Speranza convoca CTS: nuove misure entro la serata. Ultime notizie Fanpage.it Coprifuoco Sicilia, ordinanza Musumeci: vietato circolare dalle 23 alle 5 e stop lezioni in classe alle superiori

Va specificato, infatti, che attualmente in Sicilia non si registrano criticità analoghe a quelle di altri territori del Paese, ma, come rilevano gli stessi esperti, è necessaria una azione di conteni ...

Coronavirus Emilia Romagna, milioni di test rapidi e stretta sullo sport

La Regione corre al riparo per frenare i focolai del virus soprattutto nelle residenze per anziani. Nel mirino palestre, piscine ed eventi ...

Va specificato, infatti, che attualmente in Sicilia non si registrano criticità analoghe a quelle di altri territori del Paese, ma, come rilevano gli stessi esperti, è necessaria una azione di conteni ...La Regione corre al riparo per frenare i focolai del virus soprattutto nelle residenze per anziani. Nel mirino palestre, piscine ed eventi ...