"Coronavirus nel testo scolastico del 2019 di mia figlia, sapevano già tutto?": il complottismo maldestro (Di sabato 24 ottobre 2020) In un testo scolastico "del 2019" si parla di Coronavirus. Questo è ciò che compare in un post virale che i nostri lettori ci segnalano. Diciamo "virale" perché il messaggio è un copia-incolla in libera circolazione sulle bacheche, anche da parte di utenti che non hanno figli. Ciò che vogliono comunicare, questi utenti, è che un testo scolastico pubblicato nel 2019 avrebbe predetto la pandemia della Sars-CoV-2, e nella chiave di lettura del complottista ciò dimostrerebbe che i poteri forti sapessero già tutto. Questo è il libro di mia figlia , scuola elementare, anno 2019.. Il libro l'abbiamo avuto a settembre 2019 , molto prima dei primi ...

