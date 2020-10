Coronavirus nel mondo, oltre 42 milioni di contagi. Più di 6 mila morti in 24 ore (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono 42.148.875 i casi accertati di Coronavirus a livello globale dall'inizio della pandemia, con un aumento giornaliero di 453.200 nuovi contagi. I decessi salgono a 1.143.495 (+6.302 in 24 ore). È quanto rileva l'osservatorio della Johns Hopkins University. Il Paese più colpito sono gli Stati Uniti, con 8.491.459 casi accertati e 223.975 morti, seguiti dall'India, con 7.8 milioni di contagi e 117.956 decessi, Brasile, con 5.353.656 contagi e 156.471 vittime, Russia 1.471.000 casi, Francia 1.084.659, Argentina 1.069.368 e Spagna, con 1.046.132 casi. Sopra gli 800mila casi Colombia (998.942), Messico (880.775), Perù (879.876) e Regno Unito (834.010).LO SCENARIO IN ALCUNI PAESISTATI UNITIGli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore il ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono 42.148.875 i casi accertati dia livello globale dall'inizio della pandemia, con un aumento giornaliero di 453.200 nuovi. I decessi salgono a 1.143.495 (+6.302 in 24 ore). È quanto rileva l'osservatorio della Johns Hopkins University. Il Paese più colpito sono gli Stati Uniti, con 8.491.459 casi accertati e 223.975, seguiti dall'India, con 7.8die 117.956 decessi, Brasile, con 5.353.656e 156.471 vittime, Russia 1.471.000 casi, Francia 1.084.659, Argentina 1.069.368 e Spagna, con 1.046.132 casi. Sopra gli 800casi Colombia (998.942), Messico (880.775), Perù (879.876) e Regno Unito (834.010).LO SCENARIO IN ALCUNI PAESISTATI UNITIGli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore il ...

