Coronavirus | Mattarella “Leale collaborazione fra Istituzioni”

ROMA (ITALPRESS) – "La battaglia che stiamo conducendo, tutti insieme, per contrastare la pandemia e per assicurare il massimo possibile di protezione ai nostri concittadini, in particolare ai più fragili, ci obbliga a riunioni a distanza. Proprio la responsabilità comune nel difendere il bene primario della vita, contenendo il contagio e affrontandone le conseguenze, sanitarie, sociali, economiche, ci fa comprendere ancor meglio l'importanza di una leale e fattiva collaborazione tra le Istituzioni della Repubblica". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Marco Bussone, in occasione del congresso e dell'assemblea nazionale dell'Uncem.

