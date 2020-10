Coronavirus, locali chiusi alle 20.00 e stop alle palestre: il governo lavora ad un nuovo Dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) Il governo lavora ad un nuovo Dpcm che prevede nuove misure restrittive. Si va verso un semi-lockdown: secondo le prime indiscrezioni i primi settori colpiti dalle nuove norme saranno palestre, piscine e locali. Sembra infatti che le misure del nuovo protocollo per palestre e piscine non siano più sufficienti, mentre per i locali è prevista la chiusura alle 20.00, anche se questo argomento è fonte di dibattito. C’è chi chiede un coprifuoco nazionale alle 22.00 chi adddirittura alle 18.00. E il governo sta lavorando per ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Ilad unche prevede nuove misure restrittive. Si va verso un semi-lockdown: secondo le prime indiscrezioni i primi settori colpiti dnuove norme saranno, piscine e. Sembra infatti che le misure delprotocollo pere piscine non siano più sufficienti, mentre per iè prevista la chiusura20.00, anche se questo argomento è fonte di dibattito. C’è chi chiede un coprifuoco nazionale22.00 chi adddirittura18.00. E ilstando per ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus locali Coronavirus, oltre 42mila nuovi casi in Francia. Macron: “Lockdown locali? Presto per dirlo” Il Fatto Quotidiano L’indice di contagio da Coronavirus in Valle d’Aosta è il più alto d’Italia

AOSTA. In Valle d'Aosta è record di nuovi casi per 100 mila abitanti e l'indice di contagio ha sfondato la fatidica barriera del raddoppio del livello di guardia toccando un Rt di 2,37, il più alto ...

Coronavirus mondo: Francia, UK, Spagna/ Ultime notizie: Madrid, nuovo stato allarme

«È troppo presto per dire se ricorreremo a lockdown locali, valuteremo ogni settimana l’efficacia delle misure prese», la conferma del presidente Emmanuel Macron. CORONAVIRUS, NUOVO STATO DI ALLARME ...

