Coronavirus, le ultime news dal Mondo: la Germania supera la soglia dei 10mila morti, restrizioni prorogate in Argentina (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono oltre 42 milioni (42.148.875) i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.143.467, mentre le guarigioni sono 28.484.306. Dall'inizio della pandemia gli Stati Uniti hanno registrato 8.489.752 casi con un totale di 223.975 morti: lo segnala la JHU, secondo cui solo oggi, record da luglio scorso, sono stati registrati 79.963 positivi con un totale di 880 decessi. Lo Stato con il maggior numero di decessi è New York (33.418) dei quali 23.963 solo nella città di New York. Seguono Texas, California, Florida e New Jersey. Il Brasile ha registrato in totale oltre 156mila decessi, con 30.026 nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore. Il ministero della Sanità brasiliano ha riferito anche di altri 571 ...

