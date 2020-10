Coronavirus, le parole di Palù, l’eminente virologo contrario al lockdown: “Porre un freno a questa isteria” (Di sabato 24 ottobre 2020) Professore emerito dell’Università di Padova di Microbologia e Virologia e past-president della Società italiana ed europea di Virologia, Giorgio Palù non è sicuramente l’ultimo arrivato nel campo. Intervistato dal Corriere della Sera ha espresso una posizione decisamente meno apocalittica di quelle che ultimamente hanno preso a circolare: “C’è tanto allarmismo. È indubbio che siamo di … L'articolo Coronavirus, le parole di Palù, l’eminente virologo contrario al lockdown: “Porre un freno a questa isteria” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Professore emerito dell’Università di Padova di Microbologia e Virologia e past-president della Società italiana ed europea di Virologia, Giorgio Palù non è sicuramente l’ultimo arrivato nel campo. Intervistato dal Corriere della Sera ha espresso una posizione decisamente meno apocalittica di quelle che ultimamente hanno preso a circolare: “C’è tanto allarmismo. È indubbio che siamo di … L'articolo, ledi Palù, l’eminenteal: “Porre unisteria” NewNotizie.it.

Tutto questo a fronte di una malattia, la Covid-19, che, tutto sommato ha una bassa letalità. Cioè non è così mortale. Dobbiamo porre un freno a questa isteria“.

Coronavirus Covid-19: mons. Rimedio (emerito Lamezia), “l’umanità prevalga sulla barbarie”

“La memoria storica ci pone di fronte al senso umano vissuto dagli scienziati alla ricerca del vaccino in grado di contrastare il ‘coronavirus’, da tanti ... come anche le strutture umanitarie laicali ...

Tutto questo a fronte di una malattia, la Covid-19, che, tutto sommato ha una bassa letalità. Cioè non è così mortale. Dobbiamo porre un freno a questa isteria".