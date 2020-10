Coronavirus, l’allarme dei medici d’urgenza: «La situazione nei Pronto soccorso è drammatica, non riusciamo più a reggere» (Di sabato 24 ottobre 2020) «La situazione nei Pronto soccorso è drammatica, con fortissime criticità in tutte le Regioni. I Ps, in questi giorni, sono presi d’assalto da pazienti con sintomi da Covid-19 e ci sono file di ambulanze in attesa». L’allarme arriva dal presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca. I reparti Covid, spiega Manca, «sono pieni ed i Ps stanno diventando un ‘parcheggio’ per questi pazienti anche per 3-5 giorni. Stiamo assistendo tutti ma mancano medici e infermieri. Non ce la facciamo più a reggere». «In Liguria il sistema va in tilt» Ieri, dalla Liguria, era arrivato il messaggio del coordinatore delle rianimazioni e i ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) «Lanei, con fortissime criticità in tutte le Regioni. I Ps, in questi giorni, sono presi d’assalto da pazienti con sintomi da Covid-19 e ci sono file di ambulanze in attesa». L’allarme arriva dal presidente della Società italiana dina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca. I reparti Covid, spiega Manca, «sono pieni ed i Ps stanno diventando un ‘parcheggio’ per questi pazienti anche per 3-5 giorni. Stiamo assistendo tutti ma mancanoe infermieri. Non ce la facciamo più a». «In Liguria il sistema va in tilt» Ieri, dalla Liguria, era arrivato il messaggio del coordinatore delle rianimazioni e i ...

