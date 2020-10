Coronavirus: la Spagna verso un nuovo stato di emergenza (Di sabato 24 ottobre 2020) La Spagna sta andando verso un nuovo stato di emergenza. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano “El Pais“, dopo una crescente richiesta delle comunità autonome di decretarlo, l’esecutivo di Pedro Sànchez prevede di predisporre la misura al prossimo Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi in via straordinaria domani. Fonti del governo riprese dalla testata affermano infatti che la riunione, prevista nella giornata di martedì 27 ottobre, potrebbe essere anticipata. Lunedì 26 ottobre è prevista un incontro in videoconferenza tra l’esecutivo e i presidenti delle regioni che vedrà come ospite la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Le comunità autonome dei Paesi Baschi, Asturie, Estremadura e Melilla ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Lasta andandoundi. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano “El Pais“, dopo una crescente richiesta delle comunità autonome di decretarlo, l’esecutivo di Pedro Sànchez prevede di predisporre la misura al prossimo Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi in via straordinaria domani. Fonti del governo riprese dalla testata affermano infatti che la riunione, prevista nella giornata di martedì 27 ottobre, potrebbe essere anticipata. Lunedì 26 ottobre è prevista un incontro in videoconferenza tra l’esecutivo e i presidenti delle regioni che vedrà come ospite la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Le comunità autonome dei Paesi Baschi, Asturie, Estremadura e Melilla ...

