Coronavirus | la Slovenia chiude i confini con l’Italia dopo l’aumento dei contagi

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 24 ottobre 2020) Le autorita’ dellahanno deciso dire icon l’Italia dal 26 ottobre per fare fronte all’aumento deida. Secondo quanto riferito dai media sloveni, l’esecutivo di Lubiana avrebbe preso la decisione nella serata di ieri. I cittadini italiani potranno soltanto transitare nel Paese per un massimo di 12 ore fino a raggiungere un’altra destinazione. Eccezioni ci saranno per i lavoratori transfrontalieri e altre categorie, come i vettori internazionali, persone in transito, membri di delegazioni straniere. La regione Friuli Venezia Giulia rientra nella lista di territori ad alto rischio per la.L'articolo, lai ...