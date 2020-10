Coronavirus, la Sicilia si accoda alle altre Regioni: negozi e palestre restano aperti, ecco cosa prevede la nuova ordinanza di Musumeci (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Siciliana ha seguito i suoi colleghi prendendo provvedimenti importanti per limitare la diffusione del Coronavirus. Nello Musumeci ha firmato poco fa la nuova ordinanza che prevede la limitazione degli spostamenti con ogni mezzo dalle 23 alle 5, tranne che per motivi di lavoro o di salute, situazioni di urgenza o necessità. Il provvedimento entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 13 novembre, per due settimane: “si tratta di azioni tarate sull’attuale andamento epidemiologico della Sicilia, dove non si registrano situazioni di particolare allarme sanitario, come in altre aree del Paese”, spiegano da Palazzo Orleans. Da lunedì 26 ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Presidente della Regionena ha seguito i suoi colleghi prendendo provvedimenti importanti per limitare la diffusione del. Nelloha firmato poco fa lachela limitazione degli spostamenti con ogni mezzo d235, tranne che per motivi di lavoro o di salute, situazioni di urgenza o necessità. Il provvedimento entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 13 novembre, per due settimane: “si tratta di azioni tarate sull’attuale andamento epidemiologico della, dove non si registrano situazioni di particolare allarme sanitario, come inaree del Paese”, spiegano da Palazzo Orleans. Da lunedì 26 ...

