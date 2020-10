Coronavirus, la Protezione Civile: “Al via il reperimento di 2.000 unità di personale medico, sanitario e amministrativo” (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono aperte le procedure per l’individuazione di 1500 unità tra personale medico e sanitario e di 500 addetti all’attività amministrativa da impiegare, su base territoriale, per rafforzare l’attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi (contact tracing). Sarà possibile partecipare alla selezione compilando il form, già disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, fino alle ore 19 del 26 ottobre 2020. Alla manifestazione di interesse per 1500 unità di personale da impiegare a supporto delle strutture sanitarie territoriali impegnate nell’esecuzione dei tamponi, potranno partecipare medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione e studenti universitari in discipline ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono aperte le procedure per l’individuazione di 1500 unità trae di 500 addetti all’attività amministrativa da impiegare, su base territoriale, per rafforzare l’attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi (contact tracing). Sarà possibile partecipare alla selezione compilando il form, già disponibile sul sito del Dipartimento della, fino alle ore 19 del 26 ottobre 2020. Alla manifestazione di interesse per 1500 unità dida impiegare a supporto delle strutture sanitarie territoriali impegnate nell’esecuzione dei tamponi, potranno partecipare medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione e studenti universitari in discipline ...

