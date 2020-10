Coronavirus, la bozza del nuovo dpcm: bar e ristoranti chiusi alle 18. No delle Regioni (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus, la bozza del dpcm del 26 ottobre 2020. Bar e ristoranti chiusi alle 18. Elementari e medie in presenza. ROMA – Coronavirus, la bozza del dpcm del 24 ottobre 2020. Nell’ultimo vertice di maggioranza il Governo ha messo nero su bianco il prossimo provvedimento. Si tratta di misure molto rigide, con le decisioni attese nelle prossime ore. Coronavirus, la bozza del terzo dpcm di ottobre Andiamo a vedere nel dettaglio la bozza del terzo dpcm di ottobre. Bar e ristoranti Per bar e ristoranti è prevista la chiusura alle 18. Serrata prevista per tutto il giorno la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020), ladeldel 26 ottobre 2020. Bar e18. Elementari e medie in presenza. ROMA –, ladeldel 24 ottobre 2020. Nell’ultimo vertice di maggioranza il Governo ha messo nero su bianco il prossimo provvedimento. Si tratta di misure molto rigide, con le decisioni attese nelle prossime ore., ladel terzodi ottobre Andiamo a vedere nel dettaglio ladel terzodi ottobre. Bar ePer bar eè prevista la chiusura18. Serrata prevista per tutto il giorno la ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, la #Lombardia verso misure restrittive. Nella bozza della nuova ordinanza coprifuoco dalle 23 alle 5… - SassiLive : +++CORONAVIRUS, IN ARRIVO NUOVO DPCM. VERSO LO STOP DI PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI, BENESSERE E TERMALI, CIN… - laltra_opinione : Bozza #Dpcm #coronavirus: a decorrere dal #26ottobre, le attività dei servizi di ristorazione potrebbero essere sos… - leonardopapale3 : i trasporti. Se i licei e le università sono potute andare avanti con la modalità da “remoto”; le attività sono chi… - clubuds : RT @divisenews: Bozza nuovo Dpcm: raccomandato non spostarsi in altri comuni. Possibile chiusura piazze alle 21 #coronavirus #italia @a_mel… -