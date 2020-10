Coronavirus, la bozza del nuovo dpcm: bar e ristoranti chiusi alle 18. Elementari e medie in presenza (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus, la bozza del dpcm del 26 ottobre 2020. Bar e ristoranti chiusi alle 18. Elementari e medie in presenza. ROMA – Coronavirus, la bozza del dpcm del 24 ottobre 2020. Nell’ultimo vertice di maggioranza, come riportato dall’AdnKronos, il Governo ha messo nero su bianco il prossimo provvedimento. Si tratta di misure molto rigide, con le decisioni attese nelle prossime ore. Coronavirus, la bozza del terzo dpcm di ottobre Andiamo a vedere nel dettaglio la bozza del terzo dpcm di ottobre. Bar e ristoranti Per bar e ristoranti ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020), ladeldel 26 ottobre 2020. Bar e18.in. ROMA –, ladeldel 24 ottobre 2020. Nell’ultimo vertice di maggioranza, come riportato dall’AdnKronos, il Governo ha messo nero su bianco il prossimo provvedimento. Si tratta di misure molto rigide, con le decisioni attese nelle prossime ore., ladel terzodi ottobre Andiamo a vedere nel dettaglio ladel terzodi ottobre. Bar ePer bar e...

