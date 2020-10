Coronavirus Italia, bollettino del 24 ottobre: 19.644 nuovi casi su 177.669 tamponi (Di sabato 24 ottobre 2020) Aumentano ancora i nuovi casi di Coronavirus in Italia: sono 19.644 a fronte dei 19.143 di ieri. Diminuiscono invece i tamponi giornalieri (177.669, ieri 182.032). Le vittime sono 151, mentre le terapie intensive salgono a 1.128, con un aumento in 24 ore di 79 unità. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 ottobre 2020) Aumentano ancora idiin: sono 19.644 a fronte dei 19.143 di ieri. Diminuiscono invece igiornalieri (177.669, ieri 182.032). Le vittime sono 151, mentre le terapie intensive salgono a 1.128, con un aumento in 24 ore di 79 unità. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 24(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).

