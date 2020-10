Coronavirus in Toscana: 11 morti, oggi 24 ottobre. E 1.526 contagi (quasi 30mila da inizio pandema) (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono undici i morti da Coronavirus (8 uomini e 3 donne), in Toscana, oggi 24 ottobre. Età media 86 anni. Ma preoccupa molto l'estendersi dei nuovi contagi, ben 1.526, con un aumento assai marcato rispetto agli ultimi giorni. Tanto che, in totale da inizio pandemia si sta arrivando quota trentamila: esattamente 29.427 Leggi su firenzepost (Di sabato 24 ottobre 2020) Sono undici ida(8 uomini e 3 donne), in24. Età media 86 anni. Ma preoccupa molto l'estendersi dei nuovi, ben 1.526, con un aumento assai marcato rispetto agli ultimi giorni. Tanto che, in totale dapandemia si sta arrivando quota trentamila: esattamente 29.427

