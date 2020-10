Coronavirus, in Sicilia stop a circolazione dalle 23 alle 5 (Di sabato 24 ottobre 2020) Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha pubblicato l'ordinanza che prevede misure di contenimento per evitare il diffondersi del Covid-19. Il testo è stato condiviso con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sarà in vigore da domani fino al 13 novembre. Fra le misure adottate c'è la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell'Isola con il contestuale avvio della didattica a distanza; il dimezzamento dell'utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo e il divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo. In Sicilia non si registrano criticità analoghe a quelle di altri territori del Paese, ma è necessaria una azione ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 ottobre 2020) Il presidente della Regionena Nello Musumeci ha pubblicato l'ordinanza che prevede misure di contenimento per evitare il diffondersi del Covid-19. Il testo è stato condiviso con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che sarà in vigore da domani fino al 13 novembre. Fra le misure adottate c'è la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole superiori dell'Isola con il contestuale avvio della didattica a distanza; il dimezzamento dell'utilizzo dei posti passeggeri nei mezzi trasporti pubblico urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo e il divieto dicon ogni mezzoore 235 del giorno successivo. Innon si registrano criticità analoghe a quelle di altri territori del Paese, ma è necessaria una azione ...

