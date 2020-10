Coronavirus in Sicilia, coprifuoco dalle 23 alle 5 e dad per le scuole superiori (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus in Sicilia, l’ordinanza del governatore Musumeci: coprifuoco dalle 23 alle 5 e dad per i licei. PALERMO – Coronavirus in Sicilia, l’ordinanza del governatore Musumeci. Nel pomeriggio di sabato 24 ottobre 2020 il presidente della Regione ha firmato il nuovo provvedimento per rallentare l’epidemia. Si tratta di misure più restrittive rispetto a quanto deciso dal Governo. Coronavirus in Sicilia, l’ordinanza di Musumeci Didattica a distanza e coprifuoco dalle 23 alle 5. Sono questi due dei punti presenti nell’ordinanza di Musumeci. Ritorna in Sicilia, quindi, ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020)in, l’ordinanza del governatore Musumeci:235 e dad per i licei. PALERMO –in, l’ordinanza del governatore Musumeci. Nel pomeriggio di sabato 24 ottobre 2020 il presidente della Regione ha firmato il nuovo provvedimento per rntare l’epidemia. Si tratta di misure più restrittive rispetto a quanto deciso dal Governo.in, l’ordinanza di Musumeci Didattica a distanza e235. Sono questi due dei punti presenti nell’ordinanza di Musumeci. Ritorna in, quindi, ...

