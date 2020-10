Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 24 ottobre: 4.956 nuovi contagi e 51 morti (Di sabato 24 ottobre 2020) Milano, 24 ottobre 2020 - Non si arresta l'aumento del contagio in Lombardia. Sono 4.956 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, contro i 4.916 di ieri. Numeri in aumento nonostante il calo dei tamponi: ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 ottobre 2020) Milano, 242020 - Non si arresta l'aumento delo in. Sono 4.956 ipositivi nelle ultime 24 ore, contro i 4.916 di ieri. Numeri in aumento nonostante il calo dei tamponi: ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, quasi 5.000 nuovi casi in Lombardia; più di 2.000 a Milano - repubblica : Coronavirus in Lombardia, il governatore Fontana: 'La didattica a distanza parte da lunedì, mi assumo la responsabi… - petergomezblog : #Coronavirus, in Lombardia 5mila nuovi positivi e 350 ricoverati in più rispetto a giovedì - granpinoo : RT @RegLombardia: #LNews Sono 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1% Approfondimenti ?? h… - gibelli_omar : RT @RegLombardia: #LNews Sono 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1% Approfondimenti ?? h… -