Coronavirus in Italia, 19.644 positivi in 24 ore su 177.669 tamponi. I decessi sono 151, salgono anche le terapie intensive, +79, (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 24 ottobre 2020. Dati ancora in aumento. Oggi si registrano 19.644 nuovi casi, su 177.669 tamponi eseguiti, e 151 morti. Ieri i nuovi casi erano ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020)in, il bollettino di oggi sabato 24 ottobre 2020. Dati ancora in aumento. Oggi si registrano 19.644 nuovi casi, su 177.669eseguiti, e 151 morti. Ieri i nuovi casi erano ...

LegaSalvini : #Morelli: Vi ricordate gli scenari, sul tavolo del governo da gennaio, secondo cui il coronavirus in Italia avrebbe… - riotta : In America ogni stato ha fatto da sé senza piano sanitario nazionale #coronavirus Risultato 225.000 morti in peren… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia record di nuovi contagi:?19.143 con 182.032 tamponi, 91 vittime… - PonytaEle : RT @senborgonzoni: Coronavirus, oggi 19.644 casi. Nuovo Dpcm: ristoranti e bar stop alle 18. Speranza convoca il Cts per decidere le nuov… - senborgonzoni : Coronavirus, oggi 19.644 casi. Nuovo Dpcm: ristoranti e bar stop alle 18. Speranza convoca il Cts per decidere le… -