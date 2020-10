Coronavirus in Gran Bretagna, oltre 23mila nuovi casi e 174 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 24 ottobre 2020) La Gran Bretagna ha registrato 23.012 nuovi contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il dato è in aumento rispetto a venerdì quando ci sono stati 20.530 casi. Le infezioni nel Paese arrivano così a ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) Laha registrato 23.012contagi di24 ore. Il dato è in aumento rispetto a venerdì quando ci sono stati 20.530. Le infezioni nel Paese arrivano così a ...

RaiNews : 'Il #lockdown è stato formidabile, pur essendo stato terribile per le persone, nel bloccare il #coronavirus . In e… - leggoit : Coronavirus in Gran Bretagna, oltre 23mila nuovi casi e 174 morti nelle ultime 24 ore - julianjerman : Un Paese che con la vicenda coronavirus, ormai si sta rivelando abitato in gran parte da sfigati, incoscienti e irr… - ekuonews : Coronavirus, effettuati ad Isola del Gran Sasso circa 300 tamponi - MutiLeonilde : RT @RaiNews: 'Il #lockdown è stato formidabile, pur essendo stato terribile per le persone, nel bloccare il #coronavirus . In estate ci si… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gran Il contagio accelera in Gran Bretagna, il Galles entra in lockdown AGI - Agenzia Italia La Federcalcio del Titano sospende l’attività di base

Il coronavirus è tornato a far paura anche sul Titano ... il responsabile del vivaio Alessandro Giaquinto – è sempre stato portato avanti con la massima precisione, che, ormai da quasi due mesi, è ...

Speciale difesa: Aeronautica militare, giurano 77 allievi del corso Aquila VI

Presenti inoltre un ristretto numero, contingentato a causa delle nuove disposizioni vigenti per l’emergenza Covid-19, di autorità civili, militari e religiose ed i genitori dei giovani allievi che ...

Il coronavirus è tornato a far paura anche sul Titano ... il responsabile del vivaio Alessandro Giaquinto – è sempre stato portato avanti con la massima precisione, che, ormai da quasi due mesi, è ...Presenti inoltre un ristretto numero, contingentato a causa delle nuove disposizioni vigenti per l’emergenza Covid-19, di autorità civili, militari e religiose ed i genitori dei giovani allievi che ...