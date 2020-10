Coronavirus, in Germania quasi 15 mila casi in un giorno. Polonia verso il lockdown: da oggi coprifuoco per gli under 16 dal pomeriggio (Di sabato 24 ottobre 2020) Germania EPA/KENZO TRIBOUILLARD La cancelliera tedesca Angela MerkelPeggiora la curva epidemiologica in Germania con l’ennesimo record giornaliero di casi di Coronavirus registrato nelle ultime 24 ore. Sono 14.714 i nuovi contagi rilevati dall’Istituto Robert Koch, mentre le vittime hanno superato la soglia psicologica dei 10 mila, mentre le infezioni totali nel Paese sono salite a 403.291. Un situazione definita dal presidente dell’Istituto Koch, Lothar Wieler: «Molto grave», invitando la popolazione a rispettare il più possibile le indicazioni sul distanziamento sociale. Un appello che arriva pochi giorno dopo quello della cancelliera Angela Merkel, che in un accorato discorso al Paese aveva pregato i tedeschi di stare a casa e ridurre i ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020)EPA/KENZO TRIBOUILLARD La cancelliera tedesca Angela MerkelPeggiora la curva epidemiologica incon l’ennesimo record giornaliero didiregistrato nelle ultime 24 ore. Sono 14.714 i nuovi contagi rilevati dall’Istituto Robert Koch, mentre le vittime hanno superato la soglia psicologica dei 10, mentre le infezioni totali nel Paese sono salite a 403.291. Un situazione definita dal presidente dell’Istituto Koch, Lothar Wieler: «Molto grave», invitando la popolazione a rispettare il più possibile le indicazioni sul distanziamento sociale. Un appello che arriva pochidopo quello della cancelliera Angela Merkel, che in un accorato discorso al Paese aveva pregato i tedeschi di stare a casa e ridurre i ...

