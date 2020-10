Coronavirus in Europa: altro record in Francia con oltre 45mila casi giornalieri, la Spagna valuta stato di allarme a livello nazionale (Di sabato 24 ottobre 2020) La Francia si conferma come uno dei Paesi più colpiti dalla seconda ondata di contagi da Covid-19 in Europa. Da giorni, ormai il Paese registra nuovi record di contagi giornalieri e oggi non fa eccezione. I dati odierni dicono che nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 45.422, rispetto ai 42.032 di ieri, per un totale di 1.086.497. I decessi sono stati 138, portando il totale a 34.645. Il Regno Unito, invece, ha registrato 23.012 nuovi contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati governativi. Si tratta di un aumento, rispetto ai 20.530 di ieri. Le infezioni nel Paese arrivano così in totale a 854.010. I decessi sono stati 174, portando il totale a 44.571. La Spagna sta valutando la dichiarazione dello stato di ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Lasi conferma come uno dei Paesi più colpiti dalla seconda ondata di contagi da Covid-19 in. Da giorni, ormai il Paese registra nuovidi contagie oggi non fa eccezione. I dati odierni dicono che nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 45.422, rispetto ai 42.032 di ieri, per un totale di 1.086.497. I decessi sono stati 138, portando il totale a 34.645. Il Regno Unito, invece, ha registrato 23.012 nuovi contagi dinelle ultime 24 ore, secondo i dati governativi. Si tratta di un aumento, rispetto ai 20.530 di ieri. Le infezioni nel Paese arrivano così in totale a 854.010. I decessi sono stati 174, portando il totale a 44.571. Lastando la dichiarazione dellodi ...

