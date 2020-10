Coronavirus, in Calabria scatta stanotte il coprifuoco: al via il primo step, ecco cosa pevede (Di sabato 24 ottobre 2020) Parte da questa notte il coprifuoco in Calabria: da mezzanotte fino al 13 novembre stop alla ‘movida’ e agli spostamenti notturni, dopo l’ordinanza del presidente facente funzioni della Giunta regionale Nino Spirlì, adottata per limitare la diffusione dei contagi per Coronavirus. L’ordinanza, stabilita a cusa dell’indice Rt, salito a 1,29, prevederà due step col primo, che sarà in vigore per tre settimane, che vede il divieto di spostamenti su tutto il territorio regionali, tranne che per motivi di lavoro, di salute, da indicare con un’autocertificazione, dalle 24 alle 5 del mattino. Alcuni sindaci, poi, hanno deciso di prendere ulteriori provvedimenti: a Catanzaro, per esempio, da oggi fino all’8 ottobre non sarà possibile ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Parte da questa notte ilin: da mezzanotte fino al 13 novembre stop alla ‘movida’ e agli spostamenti notturni, dopo l’ordinanza del presidente facente funzioni della Giunta regionale Nino Spirlì, adottata per limitare la diffusione dei contagi per. L’ordinanza, stabilita a cusa dell’indice Rt, salito a 1,29, prevederà duecol, che sarà in vigore per tre settimane, che vede il divieto di spostamenti su tutto il territorio regionali, tranne che per motivi di lavoro, di salute, da indicare con un’autocertificazione, dalle 24 alle 5 del mattino. Alcuni sindaci, poi, hanno deciso di prendere ulteriori provvedimenti: a Catanzaro, per esempio, da oggi fino all’8 ottobre non sarà possibile ...

Agenzia_Ansa : La mappa delle chiusure nelle Regioni, anche la #Calabria verso il #coprifuoco #ANSA #covid #coronavirus - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,2% Regioni con i… - Mielinaa : RT @wireditalia: Visto il clima di incertezza e confusione, un riassunto delle ordinanze anti Covid-19 che stanno per entrare in vigore (o… - TassoneMirko : Emergenza coronavirus in Calabria, dal centrodestra l'invito al governo nazionale a rispettare gli impegni - Il Red… - RobRe62 : RT @wireditalia: Visto il clima di incertezza e confusione, un riassunto delle ordinanze anti Covid-19 che stanno per entrare in vigore (o… -