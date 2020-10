Coronavirus, in 24 ore i decessi sono 151. Salgono ancora i contagi nonostante il calo di tamponi: +19.644 – Il bollettino della Protezione Civile (Di sabato 24 ottobre 2020) Il bollettino del 24 ottobre Il 24 ottobre, i contagi registrati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono stati 19.644, a fronte dei 19.143 di ieri. Le infezioni totali da Coronavirus, in Italia, raggiungono così la soglia di 504.509. I dati odierni arrivano in seguito all’esecuzione di 177.669 tamponi, numero più basso dei 182.032 del giorno precedente. Il totale dei test analizzati, da quando è iniziato il monitoraggio, ammonta a 14.492.122. Se il 23 ottobre sono morte 91 persone, nelle ultime 24 ore, invece, sono stati registrati 151 decessi. Il totale delle vittime nel Paese sale a quota 37.210. ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) Ildel 24 ottobre Il 24 ottobre, iregistrati nele del MinisteroSalutestati 19.644, a fronte dei 19.143 di ieri. Le infezioni totali da, in Italia, raggiungono così la soglia di 504.509. I dati odierni arrivano in seguito all’esecuzione di 177.669, numero più basso dei 182.032 del giorno precedente. Il totale dei test analizzati, da quando è iniziato il monitoraggio, ammonta a 14.492.122. Se il 23 ottobremorte 91 persone, nelle ultime 24 ore, invece,stati registrati 151. Il totale delle vittime nel Paese sale a quota 37.210. ...

