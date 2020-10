Coronavirus, il virologo Palù: «Il 95% dei positivi è asintomatico. Chiudere tutto? No, basta con l’isteria» (Di sabato 24 ottobre 2020) Il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università di Padova: «Il numero che conta veramente è quello dei ricoverati in terapia intensiva» Leggi su corriere (Di sabato 24 ottobre 2020) Il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università di Padova: «Il numero che conta veramente è quello dei ricoverati in terapia intensiva»

matteosalvinimi : #Lockdown? «Contrario come cittadino, come scienziato, come medico. Dobbiamo porre un freno a questa isteria». Prof… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, SESSO A RISCHIO ANCHE NELLE COPPIE. IL VIROLOGO PREGLIASCO CONSIGLIA ASTINENZA O FAI-DA-TE. - Corriere : Il virologo Palù: «Ha senso inseguire gli asintomatici? Positivo non vuol dire malato» - zacris : RT @Corriere: Il virologo Giorgio Palù «Il 95% dei positivi è asintomatico. Chiudere tutto? No, basta con l’isteria» - GianpaoloZatti : RT @maurorizzi_mr: “Contro il lockdown come cittadino per il suicidio per l’economia, come scienziato per l’educazione dei giovani, e come… -