Coronavirus | il bollettino di oggi 24 ottobre | 19 644 nuovi casi su 177 669 tamponi 151 i morti

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ieri ierano stati 19.143 con 182.032, 91 le vittime. Aumentano anche i pazienti della terapia intensiva (+79) che arrivano a quota 1.128. Le vittime totali salgono a 37.210 ( Articolo in aggiornamento )

RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - istsupsan : Sono online su Epicentro ?? l’aggiornamento dei decessi #Covid19 - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - monica_perico : RT @RobertoBurioni: BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%. https://t… - RobertaDowney7 : RT @RobertoBurioni: BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%. https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news in diretta dal mondo di oggi, sabato 24 ottobre. Prosegue l’aumento dei contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrat ...Il bollettino della Asl riferisce di un nuovo positvo anche a Collesalvetti: le persone decedute sono una donna di 96 anni, un uomo di 79 e un altro di 87 anni ...